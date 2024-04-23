الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الطحان: المصرى ليس طرفا فى أزمة بطل دورى الناشئين (مواليد 2003)

الأهلي وإنبي مواليد
الأهلي وإنبي مواليد 2003

كشف أحمد الطحان عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، آخر كواليس أزمة بطل دوري الناشئين مواليد 2003، بين الأهلي وإنبي.

الطحان: المصري ليس طرفا في أزمة دوري الناشئين

وقال الطحان خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: “ إدارة المصري ترفض شكلا وموضوعا أي اتهام موجه لهم، بتزوير أو تسنين لاعبين في قطاع الناشئين”.

وأضاف:" المصري ليس طرفا في أزمة تتويج بطل دوري الناشئين، عن الفئة العمرية 2003 والدائرة حالية بين فريقي الأهلي وإنبي، إبراهيم سعيد لعب موسما كاملا مع النادي".

وواصل عضو المصري:" اللاعب مقيد منذ منتصف العام الماضي ضمن سجلات اتحاد الكرة، وكافة الأوراق الرسمية المستخرجة من السجل المدني، سواء بطاقة أو شهادة ميلاد وكذلك موقف التجنيد والقيد عائلي، بالإضافة إلى إقرار جامعي ووثيقة تأمينية، متواجدين في ملف اللاعب بشئون اللاعبين بالجبلاية".

وأكمل:" إنبي لم يقدم أي احتجاج ضد اللاعب منذ بداية الموسم المنصرم، خاصة وأن اللاعب تم قيده مطلع شهر أغسطس من العام الماضي، وكان يلعب معنا بصفه أساسية، لماذا لم يعترض الفريق البترولي منذ بداية الموسم".

وتساءل الطحان:" لماذا اعترض إنبي قبل مواجهة الأهلي وبعد مواجهتنا تحديدًا؟".

وأردف:" بطاقة الرقم القومي للاعب إبراهيم سعيد، مدون بها مواليده في بني سويف 2003، وهذه بطاقة رسمية وليست شهادة ميلاد بها كشط أو تلاعب، والنادي واللاعب يتعاملان مع كافة المصالح الرسمية والحكومية بهذه البطاقة الشخصية".

وزاد:" النادي المصري ومجلس إدارته لن يقبلا بمثل هذه التصرفات الصبيانية التي لا تليق بنا، ليس هناك أي شبهة تزوير في موضوع اللاعب إبراهيم سعيد”.

وأختتم قائلا:" المصري بعيد كل البعد عن هذا الأمر، وسنسلك كافة الطرق القانونية ونرفض المساس بحقوقنا".

أحمد الطحان المصرى البورسعيدى دوري الناشئين مواليد 2003 الاهلى أزمة بطل دوري الناشئين انبى

مواد متعلقة

من بطل دورى 2003؟ رد رسمى من المصرى بشأن تزوير مستندات "إبراهيم سعيد"

رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الأهلى بتتويجه بدورى 2003

طرائف الجبلاية.. إنبى "يشعل" الأزمة مع الأهلى فى دورى 2003

قمة 2003.. الأهلى يهزم الزمالك بركلات الترجيح وينفرد بصدارة دورى الجمهورية

الأكثر قراءة

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال