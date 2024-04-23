الطحان: المصرى ليس طرفا فى أزمة بطل دورى الناشئين (مواليد 2003)

كشف أحمد الطحان عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، آخر كواليس أزمة بطل دوري الناشئين مواليد 2003، بين الأهلي وإنبي.

الطحان: المصري ليس طرفا في أزمة دوري الناشئين

وقال الطحان خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: “ إدارة المصري ترفض شكلا وموضوعا أي اتهام موجه لهم، بتزوير أو تسنين لاعبين في قطاع الناشئين”.

وأضاف:" المصري ليس طرفا في أزمة تتويج بطل دوري الناشئين، عن الفئة العمرية 2003 والدائرة حالية بين فريقي الأهلي وإنبي، إبراهيم سعيد لعب موسما كاملا مع النادي".

وواصل عضو المصري:" اللاعب مقيد منذ منتصف العام الماضي ضمن سجلات اتحاد الكرة، وكافة الأوراق الرسمية المستخرجة من السجل المدني، سواء بطاقة أو شهادة ميلاد وكذلك موقف التجنيد والقيد عائلي، بالإضافة إلى إقرار جامعي ووثيقة تأمينية، متواجدين في ملف اللاعب بشئون اللاعبين بالجبلاية".

وأكمل:" إنبي لم يقدم أي احتجاج ضد اللاعب منذ بداية الموسم المنصرم، خاصة وأن اللاعب تم قيده مطلع شهر أغسطس من العام الماضي، وكان يلعب معنا بصفه أساسية، لماذا لم يعترض الفريق البترولي منذ بداية الموسم".

وتساءل الطحان:" لماذا اعترض إنبي قبل مواجهة الأهلي وبعد مواجهتنا تحديدًا؟".

وأردف:" بطاقة الرقم القومي للاعب إبراهيم سعيد، مدون بها مواليده في بني سويف 2003، وهذه بطاقة رسمية وليست شهادة ميلاد بها كشط أو تلاعب، والنادي واللاعب يتعاملان مع كافة المصالح الرسمية والحكومية بهذه البطاقة الشخصية".

وزاد:" النادي المصري ومجلس إدارته لن يقبلا بمثل هذه التصرفات الصبيانية التي لا تليق بنا، ليس هناك أي شبهة تزوير في موضوع اللاعب إبراهيم سعيد”.

وأختتم قائلا:" المصري بعيد كل البعد عن هذا الأمر، وسنسلك كافة الطرق القانونية ونرفض المساس بحقوقنا".