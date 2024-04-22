الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

صحفية ترد على أكاذيب الاحتلال عن مصر: يحاولون إخفاء إخفاقهم

هجمات 7 أكتوبر
هجمات 7 أكتوبر

قالت الكاتبة الصحفية رشا يسري إن الداخل الإسرائيلي يضغط بقوة على حكومته طوال الوقت بسبب إخفاقات حدثت داخل إسرائيل.

أضافت يسري، في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن جيش الاحتلال أخفق بكل قطاعاته في التصدي لهجمات 7 أكتوبر.

وأشارت إلى أن الداخل الإسرائيلي يحمل الحكومة مسئولية ما حدث، متابعًا: "الحكومة الإسرائيلية دائمًا تبحث عن الشماعة والحجة التي تسوقها للداخل الإسرائيلي".

وأكدت أن الداخل الإسرائيلي بجميع أطيافه يرى أن هناك إخفاقات ولا بد أن يتحمل أحد هذه المسئولية.

وعن الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة بشأن تهريب أسلحة ومتفجرات لقطاع غزة من مصر، قالت: "الحكومة الإسرائيلية ترى أنه لا بد أن يتحمل شخص آخر أخطائهم سواء الفصائل الفلسطينية أو غيرها، هذا الخبر أسمعه مرارًا وتكرارًا".

أكدت أن مصر بعد 30 يونيو كانت هي التي تحارب الإرهاب، لافتة إلى أن الوضع هو أن السلاح كان يأتي للإرهابيين في سيناء لمحاربة الجيش المصري.

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