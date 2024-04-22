الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز

فن

«الحياة» تعرض فعاليات مهرجان أسوان الدولي: تعزز قوى مصر الناعمة

فعاليات مهرجان أسوان
فعاليات مهرجان أسوان الدولي

نقلت شبكة تليفزيون الحياة فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثامنة التي تضمنت مجموعة من الأفلام من 35 دولة بواقع 76 فيلما، كلها ما بين مخرجات سيدات وقضايا السيدات وبمشاركات من السويد وكينيا وأذربيجان وكوسوفو واليابان، إذ يغطي المهرجان دولا كثيرة من 3 قارات.

يأتي نقل «الحياة» للمهرجان، في إطار دورها الفاعل في تغطية مختلف الفعاليات التي تندرج تحت مفهوم قوى مصر الناعمة، خاصة وأنها دأبت على تغطية الكثير من الفعاليات سواء الفنية أو الدينية منذ فترات طويلة، إيمانًا منها بأهمية تعزيز مفهوم القوى الناعمة لمصر.

ونقلت قناة الحياة في تغطية حية حفل الافتتاح وتنقل حفل ختام المهرجان، كما نقلت رسائل يومية من خلال لقاءات مع النجوم، كرسالة الفنانة هند صبري بعد تكريمها والتي أكدت أن المهرجان يدل على وجود إرادة قوية للاهتمام بالفن، ويُنمي حُب السينما خاصة لدى الفتيات، كما عبرت الناقدة التونسية هند حوالة، عن ساعدتها البالغة بوجودها في مصر ومشاركتها في أعمال تهم المرأة العربية.

وضمن الرسائل التي نقلتها قناة الحياة، كلمات السفيرة ميرفت التلاوي، والتي أكدت خلالها على أن أفلام المرأة أصبحت سلاحا قويا، وجمع المهرجان بين الشعوب الأجنبية والعربية مع مصر.

وركّز مهرجان أسوان الدولي في هذه الدورة على انتصار المرأة وتحقيق الإنجازات والشغف والطموح، وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور حفل الافتتاح، منهم أحمد مجدي وأحمد فتحي وأحمد وفيق، وصبري فواز ورانيا يوسف وفرح يوسف وريم البارودي وناهد السباعي.

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