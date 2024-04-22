الإثنين 22 أبريل 2024
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مستشار الرئيس يحذر من موجة رياح الخماسين وينصح بارتداء الكمامات

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن موجة رياح الخماسين تحتاج نوعًا من الوقاية والحكمة، خاصة لمرضى الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي، لأن الأتربة عندما تدخل الجهاز التنفسي تؤدي لحدوث مشاكل صحية.

ونصح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، من يعاني من مشاكل تنفسية باستخدام الكمامة لمنع دخول الأتربة التي تكون أحيانًا محملة بجراثيم إلى الجهاز التنفسي.

وأردف: "يمكن استخدام منديل مبلل قليلًا على الأنف والفم، بدلًا من الكمامة".

وأكد “تاج الدين” أنه لا يوجد شىء يقلق بشأن موجة إكس، ولكن منظمة الصحة العالمية تصدر تحذيرًا عند ظهور نوع جديد من الفيروسات، لكن لا يوجد تحذير قوي حتى الآن، موضحًا أن أنواع الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كثيرة وتنشط خلال تغيير الفصول، لكن لا يوجد أي خطر لأي وباء جديد. 

الخماسين رياح الخماسين موجة رياح الخماسين تاج الدين موجة إكس

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