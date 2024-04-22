رئيس جامعة طنطا ينعى أخصائية تمريض بالمستشفى التعليمي

قدّم د.محمود زكي، رئيس جامعة طنطا ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين واجب العزاء والمواساة في وفاة إسراء صلاح عطية، أخصائية التمريض بقسم عناية الأطفال بالمستشفى التعليمي العالمي التي وافتها المنية اليوم إثر أزمة قلبية أثناء أداء عملها.

كما نعت نقابة التمريض بالغربية مجلسًا ونقيبًا بخالص التعازي والمواساة لفقيدة الشباب وشهيده العمل إسراء عطية (أخصائية تمريض بمستشفى الفرنساوي) أثناء تأدية عملها، داعيين المولى عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ونحتسبها عند الله من الشهداء ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان على فراقها.