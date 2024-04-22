الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين..

"إعلام القاهرة" تناقش الدور التوعوي لوسائل الإعلام في مواجهة مخاطر التغيرات البيئية

المؤتمر الدولي الـ
المؤتمر الدولي الـ ٢٩ لكلية الإعلام بجامعة القاهرة

تبحث فعاليات المؤتمر الدولي الـ ٢٩ لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أهمية الدور التوعوي لوسائل الإعلام في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية والبيئية، وأهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر خلال السنوات القليلة القادمة. 

يعقد المؤتمر بمقر الكلية، يومي٨ و٩ مايو المقبل، تحت عنوان "الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية"، وبرعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة ثريا البدوي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة وسام نصر، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.

تناقش محاور المؤتمر عددًا من القضايا المهمة حول دور الإعلام في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والممارسين للمجال الإعلامي؛ لتبادل وجهات النظر، والرؤى الاستراتيجية حول موضوعات عدة تتناول الإعلام وقضايا التغيرات البيئية والمناخية، وكذلك لتبادل المعارف والأفكار والخبرات حول دور الإعلام التقليدي والرقمي في هذه القضية. 

يضم المؤتمر ٥ حلقات نقاشية، تدور حول التحديات المناخية المصرية من منظور الإعلام البيئي، والتجارب الإعلامية المصرية لدعم أهداف التنمية المستدامة، والاتجاهات البحثية الحديثة في مجال التسويق الأخضر. 

يشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، ومؤسسة IAMCR البحثية الدولية، هم رعاة فاعليات المؤتمر العلمي الدولي التاسع والعشرين للكلية، ومن  المنتظر أن تشهد وزيرة التضامن، ومسؤولو البنك الجلسة الافتتاحية للمؤتمر. 

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