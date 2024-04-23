الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

التفاصيل الكاملة لزيارة وفد صينى بنى سويف الجديدة لمناقشة ضخ استثمارات

وفد صيني يضخ استثمارات
وفد صيني يضخ استثمارات جديدة بني سويف

استقبل  المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، وفدا صينيا لبحث أوجه الاستثمار الصيني بالمدينة. 

وحضر الاجتماع  المهندس عصام بدوي المشرف على مدن شمال الصعيد بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس تامر جبر نائب رئيس الجهاز، وأحمد عشري مدير عام الشئون المالية و الإدارية و العقارية بالجهاز، ومديرو المشروعات والعلاقات العامة والإعلام بالجهاز. 

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الوفد الصيني يناقش أوجه الاستثمار بمدينة بني سويف الجديدة 

وأشار المهندس أحمد عبد الجابر، إلى أنه قد حضر عن الوفد الصيني سونج ون باو رئيس اللجنة السداسية لمدينة ييتشانج، وجانج هونج شين رئيس مدينة أي دو، ووانج خوا رئيس منطقة زي جوي،
وتشين جاو شوان رئيس منطقة تشانج يانج، وجو جي رونج رئيس منطقة وو فانج، ولو جين مدير  أحد المصانع الكبرى المتخصصة فى صناعة الخميرة المقامة بمنطقة الصناعات المتوسطة بالمدينة على مساحة ١٢٣٧٣١.٨ ألف متر مربع، حيث يعد  المصنف الأول على مستوى الشرق الأوسط والثاني عالميا من حيث الإنتاج. 

وأضاف رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أن الطاقة الإنتاجيه للمصنع تبلغ ١٥٠٠٠٠عبوة خميرة جافه سنويا و٦٨٠٠٠ عبوة مكسبات طعم سنويا، ويتم تصدر منتجاتها لنحو ١٦٥ دولة حول العالم، والتي تسهم في جلب العملة الصعبة (الدولار) لداخل مصر نتيجة التصدير الخارجي لمنتجاتها والذي يقدر بحوالي ١٢٠ مليون دولار سنويا.

التفاصيل الكاملة لاجتماع وفد صيني بجهاز مدينة بني سويف الجديدة 

واستهل المهندس أحمد عبد الجابر الاجتماع بالترحيب الضيوف، حيث عرض نبذة عن المدينة وما تتميز به من موقع استراتيجي، نظرا  لقربها من المحافظة الأم (بني سويف)، إذ تبعد عنها بحوالي ٢ كيلو متر، وكذلك قربها من العاصمة (القاهرة)، حيث تبعد عنها بحوالي 120 كيلومترا، وهي من المدن مكتملة المرافق والبنية التحية، وكذلك تتميز بتوافر الأيدي العاملة، مما يجعلها عنصرا جاذبا للاستثمار. 

كما استعراض رئيس الجهاز أوجه الاستثمار المختلفة بالمدينة، والتي تستوعب العديد من الأنشطة الصناعية والخدمية والسكنية والترفيهية. 

وفى سياق متصل، وجه سونج ون باو رئيس اللجنة ورئيس الوفد الصيني، الشكر لرئيس الجهاز على حسن الاستقبال  ومدى الاستعداد الكامل لضخ استثمارات صينية جديدة بمدينة بني سويف الجديدة، معربا عن سعادته بتلك الزيارة وما لمسه من مجهود مبذول من الجهاز لدعم الأنشطة الصناعية مما كان له أثر في البدء في اتخاذ إجراءات تشييد عدد من المشروعات الصناعيه داخل المدينة.

ووجه رئيس الوفد الصيني دعوة للمستثمرين بالمدينة لزيارة دولة الصين، وذلك لدعم وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والصيني. 

ونوه المهندس أحمد عبد الجابر، بأهمية الزيارة وتذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين، حيث يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

وفد صيني يضخ استثمارات جديدة بني سويف 
وفد صيني يضخ استثمارات جديدة بني سويف 
وفد صيني يضخ استثمارات جديدة بني سويف 
وفد صيني يضخ استثمارات جديدة بني سويف 
وفد صيني يضخ استثمارات جديدة بني سويف 
وفد صيني الاستثمار بني سويف الجديدة يناقش

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