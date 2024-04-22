إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالغربية

أسفر حادث اصطدام سيارتين ميكروباص بأخرى ملاكي بالقرب من مدخل قطور بالغربية، عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من الأهالي بإصابة 6 أشخاص بإصابات خطيرة في حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولي.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف المجهزة لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفي العام لتلقي العلاج اللازم، وهم: "محمد وليد مبروك" 19 سنة اشتباه كسر بالساق اليسرى وأحمد محمود أحمد 42 سنة، اشتباه كسر بالركبه اليمنى وأحمد صلاح الدين أحمد 39 سنة جرح قطعي بالوجه طوله 2 سم، وإسراء السيد الشاذلي 28 سنة اشتباه كسر بالساقين وأميرة عبدالعاطي نصر 30 سنة اشتباه كسر بالساق اليسرى ودعاء محمد أبوخضرة 18سنة سحجات وكدمات متفرقة وتم الدفع بالونش لرفع آثار الحادث جانبي الطريق وإعادة تسيير حركة المرور.

وحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.