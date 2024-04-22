الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

9 مصابين فى حادث تصادم سيارتين بشبين القناطر

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتي ميكروباص أمام منطقة كوبرى عبدالعال في مدينة شبين القناطر وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 9 أشخاص فى تصادم سيارتين بشبين القناطر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارتي ميكروباص بمنطقة كوبرى عبدالعال بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، ووقوع عدد من المصابين وتعطل حركة الطريق.

 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية وقوع الحادث بين سيارتي ميكروباص، وأسفر الحادث عن سقوط 9 مصابين وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية النيابة امن القاهرة جهات التحقيق حوادث حادث تصادم تصادم سيارتين بشبين القناطر

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