السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 13 شخصًا فى تصادم "ميكروباص" وجرار زراعى بالبحيرة

حادث مروري
حادث مروري

أصيب 13 شخصًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، مساء اليوم السبت، إثر تصادم سيارة ميكروباص وجرار زراعى بمركز أبوحمص بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين تصادم سيارة ميكروباص وجرار زراعى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من مركز أبوحمص.

تم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية المختلفة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

اصابة 13 شخص تصادم سيارة وجرار مركز ابو حمص بالبحيرة

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