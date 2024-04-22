"خشبة على صخرة".. رتبة توبة بخدمة الفلك للأسر الشابة

أقامت خدمة الفلك للأسر الشابة تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، اليوم الإثنين، رتبة توبة تحت عنوان "خشبة على صخرة"، وذلك برعية قلب يسوع، بمصر الجديدة.

بدأ اليوم بكلمة ترحيب من الأب ميشيل ألفي، مسؤول خدمة الفلك لكل الأسر، خصوصًا الأسر الجديدة، كما شكر القمص فرنسيس نوير، والأب عماد كميل، على استقبالهما للفلك، برعية قلب يسوع.

تضمنت رتبة التوبة ممارسة سر المصالحة، والصلوات، والتأملات، بجانب الترانيم التي قدمها فريق كورال "لنا رجاء"، من رعية العائلة المقدسة، بالزيتون.

تضمنت رتبة التوبة كلمة روحية من الأب عماد كميل مفاداها: الزواج ليس مشروعًا بشريًّا فقط!، بل هو في الحقيقة مشروع مبني علي صخرة فوقها خشبة على مثال خشبة الصليب. فالمسيح صلب على خشبة في الجلجثة، هذه الخشبة هي الصليب، واذ كانت الصخرة رمزًا للصمود والضمان، فالصليب قد يكون رمزًا لعدم الضمانات الكاملة. لايوجد أمان أو ضمان إلا من خلال علاقة حقيقية مع الله، مبني عليها حب العائلة يجب أن يكون الصليب في عائلاتنا علامة حب ونور، ممتلئ بالرجاء والفرح والأمل. الله يدعونا دائمًا، لتجديد عهود ووعود الحب معه، ومع كل شريك نحو الآخر!.

وانتهت رتبة التوبة بالاحتفال بأسرة أتمت أول سنة لها في الزواج، ثم الصلاة الختامية، وأخذ الصورة التذكارية.

من جهة اخرى، نظمت جمعية القديس منصور دي بول، فرع القاهرة، يومًا روحيًا لأعضائها، وذلك بكنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة، تزامنًا مع مسيرة الصوم الأربعيني المقدس، واستعدادًا لاستقبال عيد القيامة المجيد.