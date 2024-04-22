الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز

الثقافة

الأربعاء.. "ملتقى النص الجديد" يحتفى بالشاعر السوري رياض الصالح بالإسكندرية

الشاعر السوري رياض
الشاعر السوري رياض الصالح حسين

يواصل"ملتقى النص الجديد"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د.وليد قانوش سعيه باتجاه الإسهام الإيجابي في رسم وتحديد خريطة المشهد الشعري وجذب الأصوات الجادة إلى دائرة الاستحقاق.

أمسية للاحتفاء بالشاعر السوري رياض الصالح حسين

حيث يقيم أمسية جديدة في السادسة والنصف مساء الأربعاء القادم (٢٤ ابريل)، بعنوان "رياض الصالح حسين" بقاعة توفيق الحكيم بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، يشارك فيها مجموعة متميزة من الشعراء هم: عبد الرحمن مقلد، مصطفى فهمي، عصام أبو طالب، طه الصياد، نورا عثمان، محمد مجدي وتقدمها الكاتبة صافيناز جمال.

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أمسية شعرية بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الليلة

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"ملتقى النص الجديد".. أمسية ثقافية بمركز الحرية للإبداع فى الإسكندرية

"ملتقى النص الجديد" يحتفى بالشاعر السوري رياض الصالح حسين

ويشرف على فعاليات الملتقى الشاعر والإعلامي سامح محجوب، المشرف على النشاط الثقافي بالصندوق، الذي صرح أن الملتقى الجديد يستعيد الرموز الشعرية الكبرى بالتزامن مع حفر مجرى للملتقى تندفع من خلاله الكتابات الجادة نحو مصابها ومن هنا جاءت الأمسية لتحمل اسم "رياض الصالح حسين".

أضاف "محجوب" أن استعادة الرموز بمثابة  عملية فرز جديدة   لشعريات مؤثرة استطاعت أن تكسر حاجز الزمن، وأنها ما زالت حاضرة ومشتبكة مع المقترحات الجمالية الجديدة معتبرا أن ذلك في ذاته هو المعنى العميق للحداثة.

عن  الشاعر رياض الصالح حسين

ورياض الصالح حسين (10 مارس 1954 -21 نوفمبر 1982) هو صوت شعري عربي بارز من سوريا مر بتجربة حياة قصيرة واستثنائية، تنقل بين عدة وظائف ومهن بحثا عن لقمة العيش  وانتقل من التفعيلة إلى قصيدة النثر  وعرف بها وأصدر في حياته ثلاث مجموعات شعرية هى:

خراب الدورة الدمويّة - دمشق 1979، أساطير يوميّة - دمشق 1980 - بسيط كالماء واضح كطلقة مسدَّس - دمشق 1982 فيما صدر له بعد رحيله "وعل في الغابة" قبل أن تصدر أعماله الكاملة بعد ذلك، بالتعاون بين دار المتوسط ورابطة الكتاب السوريين.

ملتقى النص الجديد صندوق التنمية الثقافية الدكتور وليد قانوش رياض الصالح حسين توفيق الحكيم بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

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