استمرار فعاليات المراجعات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية على مستوى الإدارات التعليمية

تستمر اليوم فعاليات المراجعات النهائية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي على مستوى جميع الإدارات التعليمية العشر بمديرية تعليم الغربية، في إطار تنفيذ الكتاب الدوري رقم ١٣ بتاريخ ١٥/٤/٢٠٢٤.

وانتظمت المراجعات النهائية بالمقار المخصصة بالإدارات التعليمية والتي شهدت إقبالا طلابيا وحضورا كثيفا لطلاب المرحلتين حيث تم حضور الطلاب في عدد ٢٩ مقر للمرحلة الاعدادية، و٢٨ مقر لمراجعة المرحلة الثانوية، وتتم المراجعات على محاضرتين يوميا، تبدأ المحاضرة الأولى من التاسعة صباحا، حتي العاشرة والنصف، وتبدأ المحاضرة الثانية من الحادية عشر صباحا، حتى الثانية عشر والنصف، طبقًا الخطة المعلنة بكل إدارة تعليمية.