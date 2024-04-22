الإثنين 22 أبريل 2024
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مصر

تحت شعار "الكوكب مقابل البلاستيك": مصر تشارك العالم الاحتفال بيوم الأرض 2024

وزارة البيئة
وزارة البيئة

تشارك مصر العالم إحياء اليوم العالمى للأرض ٢٠٢٤، والذي يوافق 22 أبريل من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار "الكوكب مقابل البلاستيك"، ويتضمن الاحتفال تنفيذ عدد من الفعاليات، وتشمل الاحتفال عبر منصات التواصل الاجتماعي لوزارة البيئة، وذلك من خلال عرض عدد من الرسائل التوعوية للارتقاء بالوعي المجتمعي العام والتوعية بأهمية إنقاذ كوكب الأرض بالحد من استهلاك البلاستيك، وضرورة التصالح مع الطبيعة وتنوعها البيولوجى، والتأكيد على دور الفرد والمجتمع فى المشاركة لإنقاذ كوكب الأرض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل الفنية بالمدارس والجامعات وقصور الثقافة، للتوعية بأخطار استخدام البلاستيك وتشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة.

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وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن يوم الأرض يعد بمثابة حملة توعوية سنوية لحماية كوكبنا وتذكرنا بمسئوليتنا المشتركة للعمل كمسئولين عن البيئة، وأيضا تسليط الضوء على التهديدات التي تواجة كوكبنا وسبل الحد منها لاستمرار حياتنا على كوكب الأرض.

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وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الاحتفال هذا العام هو انعكاس للتهديدات التي تشكلها المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام على كوكب الأرض، وأهمية الحد من استخدامها، سواء باستخدام بدائل أخرى صديقة للبيئة أو تطوير المواد المستخدمة لتكون صديقة للبيئة، ودعم الاستثمار البيئي في استخدام بدائل المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر اتخذت العديد من الخطوات الهامة للحد من استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام، ومن أهمها إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي أعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف البحث عن أفضل الممارسات والتطبيقات المستدامة، وأيضا العمل على تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، وتفعيل المادة رقم 27 بقانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية حول تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

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واستكملت وزيرة البيئة موضحة أنه تم تنفيذ العديد من أنشطة رفع الوعي وأعمال التنظيف للشواطئ لكل من محافظة الإسكندرية والمحميات الطبيعية بشرم الشيخ (نبق- رأس محمد)، ورعاية مبادرات الحد من المخلفات البلاستيكية والتوعية بأثرها السلبي على البيئة والاقتصاد، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، كما أطلقت الوزارة حملة إعلامية للتوعية بأخطار استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتعريف بالبدائل الصديقة للبيئة في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى، فى إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الاحتفال يتواكب مع الجهود  العالمية للحد من تأثير البلاستيك على البيئة، حيث اجمع أعضاء الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مؤخرًا على قرار إنهاء التلوث البلاستيكي وصياغة اتفاقية دولية ملزمة قانونًا، حيث يتناول القرار دورة الحياة الكاملة للبلاستيك، بما في ذلك إنتاجه، والتصميم والتخلص وبداية المكافحة من مرحلة الإنتاج إلى التعبئة والتغليف والاستهلاك، حتى إعادة التدوير والإدارة الفعّالة للمخلفات البلاستيكية، واتباع أنماط للإنتاج والاستهلاك العادل، وأيضا تحقيق الغاية وهي الوصول لحماية البحار والمحيطات، بالإضافة إلى الابتكارات الجديدة لتطوير المنظومة، وإحداث تغييرات جذرية في جميع أنماط الإنتاج والاستهلاك للمواد البلاستيكية، بالتوافق على مواد قوية وملزمة.

جدير بالذكر أن اليوم العالمى للأرض تم الاحتفال به لأول مرة في عام 1970، ويرجع سبب اختيار يوم 22 أبريل، للاحتفال بيوم الأرض، لأنه يمثل فصل الربيع فى نصف الكرة الأرضية الشمالي، وفصل الخريف في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، وهو يتضمن الآن فعاليات نظمتها عالميا شبكة يوم الأرض فىأكثر من ١٩٣ دولة حول العالم.

مصر اليوم العالمى للأرض الكوكب وزارة البيئة البلاستيك

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