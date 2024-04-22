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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

موعد بدء تسليم أراضى "بيت الوطن" المرحلة الثامنة والتكميلية بمدينة بدر

مشروع بيت الوطن
مشروع بيت الوطن

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه سيتم تسليم قطع الأراضي السكنية والخدمية بمشروع بيت الوطن للعاملين بالخارج، "المرحلة الثامنة والتكميلية" بمدينة بدر، خلال الفترة من 12/5/2024: 29/5/2024، في مواعيد محددة.

موعد تسليم أراضى بيت الوطن 

وأوضح المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه بالنسبة لقطع الأراضي الخدمية وقطع الأراضي السكنية بنشاط سكني مختلط سيتم تسليم القطع من 98: 106، بنشاط سكني مختلط بالمنطقة شمال الجامعة الروسية، والقطع أرقام (50 – 54 – 55 – 56 ) بنشاط خدمي بمركز المدينة، والقطع أرقام (17 – 19 - 20)، بنشاط خدمي بالمنطقة الترفيهية بغرب المدينة، خلال الفترة من 12/5/2024: 15/5/2024، وتخصيص يومي 19 و20/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، في بيان، اليوم الإثنين، أنه بالنسبة لقطع الأراضي السكنية، فسيتم تسليم القطعة رقم 33 بالحي المتميز فيلات – منطقة K، والقطع من 300: 313 بالمجاورة الخامسة بالحي الأول، في يومي 21/5/2024،  و22/5/2024، كما سيتم تسليم القطع أرقام ( 117 – 118 – 119 – 123 – 134) بالمجاورة الخامسة بالحي الثاني، والقطع أرقام (94 – 237 – 273 – 274) بالمجاورة الأولى، والقطعة رقم 201 بالمجاورة الثانية، والقطعة رقم 106 بالمجاورة الثالثة، والقطعة رقم 220 بالمجاورة الرابعة بأنشطة سكنية بالحي  الثالث، خلال يومي 26/5/2024 و27/5/2024، وتخصيص يومي 28/5/2024 و29/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.

 ولفت رئيس جهاز مدينة بدر إلى أنه بالنسبة لقطع الأراضي بالمنطقة C – D، بالمنطقة الترفيهية فسيتم الإعلان لاحقًا عن موعد تسليمها.

عاصم الجزار وزير الإسكان قطع الأراضى السكنية بيت الوطن بمدينة بدر الخدمية

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