رئيس التصديرى للجلود: يجب الوصول لصناعة 50% من مستلزمات الإنتاج فى مصر

أكد المهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، أن الوصول وتحقيق 145 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2030، لا يصح أن يكون هو طموح الدولة المصرية، قائلا: "من المفترض أن يكون طموحنا أكبر من ذلك بكثير، ولا بد أن يكون هناك توافق من جميع الجهات وأن يكون التركيز على قطاعي الزراعة والصناعة وليس على أحدهما فقط".

وأضاف "سرج"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن الزراعة إحدى الأذرع المهمة في حجم الصادرات المصرية، متابعًا: "لدينا قابلية في حدوث زيادة كبيرة في الصادرات، ولابد أن يكون هناك توافق تشريعي في عدد من الأمور، وأنه ليس هناك صناعة مستلزمات الإنتاج".

وأكد أن تدعيم صناعة المستلزمات سيضيف الكثير، ويجب الوصول لصناعة 50% من مستلزمات الإنتاج، وهو عمل اتحاد الصناعات مع التشريعات والقرارات الحكومية.

وتابع: "لا بد من التسهيل لدخول مستلزمات الإنتاج لزيادة الصناعات ودعم عدد كبير من الصناعات، ودعم جميع المصانع التي تصنع مستلزمات إنتاج؛ لتكون سلسلة إمداد لجميع الصناعات، بدون هذا الشيء لن نحقق ما نطمح إليه بالنسبة لحجم الصادرات، مشددًا على أنه لابد أن يتم وضع خطة للوصول إلى حجم صادرات مرجوة".

وشدد على أنه لا بد من توجيه دعم الصادرات لمناطق بعينها ودول وصناعات بعينها، موضحًا أنه يجب تحقيق المنظومة لدعم الصناعات التي يستخدمها كل دول العالم كالمصنوعات الجلدية والملابس.