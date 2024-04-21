عاجل|دوي انفجارات بمحيط قاعدة أمريكية في حقل العمر بسوريا

دوت انفجارات الليلة في محيط القاعدة الأمريكية بحقل العمر في محافظة ديرالزور شرقي سوريا.

و قال مصدر أمني عراقي إن 5 صواريخ انطلقت من منطقة شمال غرب الموصل باتجاه القاعدة الأمريكية في قاعدة خراب الجير بسوريا.

وفي الأشهر الماضية، تعرضت قواعد أمريكية في سوريا والعراق لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة تبنت عددا منها "المقاومة الإسلامية في العراق".

ومنذ يومين، أصدرت هيئة الحشد الشعبي العراقي بيانًا قالت فيه: "وقع انفجار في مقرّ للحشد الشعبي في قاعدة كالسو العسكريّة، في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل". وأضاف البيان "وصل فريق تحقيق على الفور إلى المكان، وتسبّب الانفجار بوقوع خسائر مادّية وإصابات"، مشيرا إلى أنه سيقدّم مزيدا من التفاصيل عند "انتهاء التحقيق الأوّلي".

وأفاد مسؤول عسكري مشترطا عدم كشف اسمه بسقوط 3 جرحى في صفوف الجيش العراقي.

وقال إنّ "هناك مخازن للعتاد تنفجر حاليا بسبب القصف"، مضيفا "ما زالت النار تلتهم بعض الأماكن، والبحث جارٍ عن أيّ إصابات" أخرى.

وأكّد مسؤول في وزارة الداخليّة العراقية من جهته، أنّ الانفجار استهدف "مقرّ الدروع التابعة للحشد الشعبي"، مضيفا أنّ "الانفجار طال العتاد والأسلحة من السلاح الثقيل والمدرّعات".

يأتي هذا الانفجار الذي شهده العراق ولم تتبنّه أيّ جهة على الفور، في ظل ما تشهده المنطقة من تداعيات حرب إسرائيل في غزة.