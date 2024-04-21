الأحد 21 أبريل 2024
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أستاذ علاقات دولية يوضح جهود مصر في وقف إطلاق النار والتوصل لحل الدولتين

غزة
غزة

كشف الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، عن جهود مصر في وقف إطلاق النار والتوصل لحل الدولتين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن جهود القاهرة لإيقاف الحرب في قطاع غزة والتي حرصت دومًا على تأكيد مقاربتها الوطنية للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأساسية على المستوى الإقليمى، وهى مقاربة ترتكز على عدة مرتكزات أساسية، منها أن البوابة الأساسية والوحيدة لحل القضية الفلسطينية، تكمن فى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع الحفاظ على مواقف أساسية ثابتة ترفض الحلول الأحادية، التى تعيق إقامة الدولة الفلسطينية ودعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطينى.

وأشار إلى أنه منذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فى السابع من شهر أكتوبر الماضى، لم تتوقف الجهود المصرية لوقف عمليات إطلاق النار.

اكسترا نيوز مصر وقف إطلاق النار رامي عاشور قطاع غزة

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