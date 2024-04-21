نائب: برلمان العاصمة الإدارية يضاهى عدة برلمانات عالمية

قال أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن مقر المجلس في العاصمة الإدارية يضاهي ويفوق برلمانات عديدة على مستوى العالم.

أضاف "محسب" في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن البرلمان المصري في مكان يليق به ويليق بالجمهورية الجديدة والعصر الحديث.

وتابع "مجلس النواب في العاصمة الإدارية يضم أحدث أنواع التكنولوجيا" مشيرًا إلى أن تصميم المجلس مصري 100% تحت إشراف عالمي في التصميم.

وأشار إلى أن كل المواد المستخدمة والمواد الخام في إنشاء مقر مجلس النواب الجديد مصرية 100% باستثناء المواد المرتبطة بالتكنولوجيا الخاصة بالصوت.