الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بـ"زهرية ورد".. تحقيقات النيابة في قتل مسنة بحدائق القبة

جريدة الدستور

تواصل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة مصرع سيدة مسنة على يد سباك داخل شقتها في منطقة حدائق القبة.


واستمعت النيابة لأقوال المتهم، وقال إن السيدة عمرها 84 سنة لجأت له لإصلاح حنيفة في شقتها وعندما دخل لمسكنها وجدها تعيش بمفردها ففكر في التخلص منها وسرقتها حيث استخدم زهرية ورد وهشم رأسها وبفحص الشقة لم يجد أي محتويات ثمينة لسرقته فخرج من الشقة وفر هاربًا.


تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتبين من الفحص أن السيدة تبلغ من العمر 84 عامًا، وتعرضت لجرح قطعي في الرأس أدى إلى وفاتها.

بإجراء التحريات، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم وهو سباك يبلغ من العمر 35 عامًا.


على الفور تم ضبطه وبالتحقيق معه، اعترف بارتكاب الجريمة بدافع السرقة حيث دخل إلى مسكن الضحية بقصد السرقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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