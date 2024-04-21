الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نادية شكرى: سعيدة بمشاركتى فى مسلسل جودر.. وأشكر الشركة المتحدة

نادية شكري
نادية شكري

كشفت الفنانة نادية شكري، عن تألقها في الموسم الرمضاني 2024 ومشاركتها في مسلسل "جودر"، موضحة كواليس الدور وكيفية ترشيحها للعمل.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمُذاع على شاشة "cbc"، مساء اليوم الأحد، إنها قبل أن يعرض عليها المشاركة في مسلسل "جودر"، كانت تجلس في بيتها محبطة وتشعر بالضيق، إلى أن دفعها الأمل بداخلها أنها ستشارك بالموسم الرمضاني 2024.

وتابعت: "كانت لدي رغبة في العودة للفن، خاصةً بعد مشروع الدكتور أشرف زكي بنقابة المهن التمثيلية، الذي خلق حالة من التفاؤل، والمشروع ساهم في عودة العديد من الفنانين الذين كانوا نجوما كبار للمشاركة في الأعمال الفنية خاصةً في موسم رمضان 2024".

وأكملت: "كنت سأشارك في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل (فوبيا) مع الفنانة رانيا يوسف ولكن تم تأجيله لما بعد رمضان، ومسلسل (جودر) جاءني في آخر لحظة لأشارك في موسم رمضان بهذا العمل، متوجهة بالشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقابة المهن التمثيلية".

 

مسلسل جودر شاشة CBC الستات ما يعرفوش يكدبوا نادية شكري

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