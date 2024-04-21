الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد تطبيق انخفاضها اليوم.. تعرف على أسعار الخبز السياحى والفينو الجديدة

أسعار الخبز السياحي
أسعار الخبز السياحي والفينو

بدأت الشعبة العامة للمخابز، بالتعاون مع المخابز السياحية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، تطبيق قرار تخفيض أسعار الخبز السياحي، وذلك بعد تراجع سعر طن الدقيق استخراج 72% بنسبة تتراوح من 30 إلى 35%، حيث تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومجلس الوزراء بشأن تخفيض أسعار الخبز  "الحر" والفينو لصالح المستهلك.


أسعار الخبز السياحي والفينو


وقد تم تحديد أسعار الخبز السياحي والفينو والتي جاءت على النحو التالي، بالنسبة للخبز السياحي فالخبز الـ80 جرامًا سعره 150 قرشًا، أما الخبز الـ40 جرامًا سعره 75 قرشًا، والخبز الـ25 جرامًا سعره 50 قرشًا، أما عن أسعار الفينو فخبز الفينو الـ50 جرًاما سعره 150 قرشًا، والفينو الـ25 جرامًا سعره 100 قرشً.


أسعار الخبز السياحي 


خلال جلسة مشتركة بين الحكومة المصرية وبين اتحاد الغرف التجارية تم التوصل والتوافق على خفض أسعار السلع الأساسية ومن بينها الخبز السياحي الحر والفينو بداية من الأحد الموافق 21 إبريل 2024، على أن تكون الانخفاضات السعرية تتراوح ما بين 15 و20%، وأن تستمر الانخفاصات لتصل إلى حوالي 30% بما يراعى التكلفة العادلة للإنتاج وهامش ربح لأصحاب المخابز السياحية وأيضًا حصول المواطن على الخبز بسعر عادل دون مغالاة.

 

الأسعار الجديدة للخبز السياحي 


وعلى صعيد متصل نشر اتحاد الغرف التجارية على موقعها الإلكتروني، أن هناك استعدادًا من قبل  الشعبة العامة للمخابز، بالتعاون مع شعبة المخابز السياحية، لتطبيق قرار تخفيض أسعار الخبز السياحي اعتبارًا من الأحد الموافق 21 أبريل 2024، بعد تراجع سعر طن الدقيق استخراج 72% بنسبه تتراوح من 30 إلى 35%، حيث تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومجلس الوزراء بشأن تخفيض أسعار الخبز الحر والفينو لصالح المستهلك، حسب ما أشار إليه البيان.
 

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