الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن

الاحتلال
الاحتلال

استشهدت امرأة فلسطينية، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية في الضفة الغربية المحتلة. 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الاحتلال أطلق النار على امرأة، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليها، وأغلق الحاجز العسكري بكلا الاتجاهين، موضحة أن الشهيدة تدعى منال فازع صوافطة (40 عامًا) من مدينة طوباس، وزعم الاحتلال مُحاولتها تنفيذ عملية طعن عند الحاجز. 

وتقيم قوات الاحتلال حاجز الحمرا العسكري على مُفترق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى، والجنوبية والشمالية.

امراة فلسطينية الضفة الغربية طواقم الإسعاف منال فازع الحاجز

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