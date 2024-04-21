الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالمعز: الرزق والأجل أقدار كتبت قبل 50 ألف عام من خلق السموات والأرض

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

تحدث الداعية الإسلامي، الشيخ رمضان عبدالمعز، عن آية "وربنا الرحمن المستعان"، والتي وردت في سورة "الأنبياء". 

وأضاف، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي إم سي،: "مفيش ألطف بك من ربنا، ومفيش أرحم من ربك عليك، وهو العون والسند، اللي هينفعنا ربنا واللي هيصدر قرار دخول الجنة هو الله فيجب أن نكون دائمًا مع الله". 

وعن مسببات التوتر وإنشغال بال الرحمن، أوضح أنهما أمران "الأجل والرزق"، مؤكدًا أن الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، وأن كل شىء كتب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السموات والأرض بـ50 ألف سنة.

وتابع: "قبل الولادة بخمسة شهور يكتب على الإنسان رزقه، أجله، شقي أم سعيد، وهى أشياء متصلة باللوح المحفوظ الذي كتب قبل 50 ألف سنة من خلق السموات والأرض".  

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