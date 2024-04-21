"نفسى أحضن ابنى".. قاتل طالب المنصورة يحاول استعطاف هيئة المحكمة

استمعت محكمة جنايات المنصورة، الأحد، لحديث مدرس الفيزياء “محمد الطحاوي” محاولًا استعطاف هيئة المحكمة وذلك بعد اتهامه بقتل الطالب إيهاب أشرف بالدقهلية.

وقال المتهم إنه خطط للجريمة نظرًا لمروره بضائقة مالية كبيرة، فضلًا عن تراكم الديون عليه وفشل في تسديدها وهيأ له شيطانه بخطف الطالب، على أمل أنه سيتمكن من تسديد ديونه بخطف الطالب ومطالبة أهله بمبلغ مالى.

أشار المتهم إلي أن جريمته مرت بثلاث مراحل أصعبها المرحلة الثانية، الخاصة بتنفيذ القتل، مضيفًا “لحد دلوقتي مش مستوعب اللي عملته ولما بتخيل منظر إيهاب أشرف والجريمة والله العظيم جسمي بيوجعني” مضيفًا: “أنا مليش في أي حاجة، وبقول لأهله أرجو العفو والسماح وإن لم تعفوا وتصفحوا فهو حقكم”.

واختتم المتهم موجهًا حديثه لوالد المجني عليه "أريد أن ألقى ربي تائبًا عما ارتكبته من إثم وأطلب من عدالة المحكمة الرأفة بي وأنا داخل زنزانتي أحلم بأن أحتضن ابني وزوجتي، وأكون بجانبهما في الفراش، لكن ما فعلته أستحق أن أعاقب عليه.

إحالة أوراق القاتل إلى المفتي

قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة، اليوم، برئاسة المستشار مجدي على قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحيي الدين محمد الكناني، وليد نبيل عطوة، وأمانة سر أحمد كمال أحمد، إحالة أوراق مدرس الفيزياء، المتهم بقتل «ايهاب أشرف» طالب الثانوى وتقطيع جثمانه لأشلاء، إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامه.