نتنياهو: سأحارب بكل قوة من يعتقد أنه قادر على فرض عقوبات على وحدة عسكرية في جيشنا

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بزيادة "الضغوط العسكرية" على حماس في "الأيام المقبلة".

وقال في كلمة له إن حركة حماس رفضت كل العروض لإطلاق سراح المحتجزين بشكل قاطع، متوعدا: “وسننزل عليها ضربات مؤلمة قريبًا”.

وأضاف: “سأحارب بكل ما أوتيت من قوة من يعتقد أنه قادر على فرض عقوبات على وحدة عسكرية في جيشنا”.

وقال نتانياهو في بيان مصور عشية عيد الفصح اليهودي "سنوجه ضربات إضافية ومؤلمة... في الأيام المقبلة سنزيد الضغط العسكري والسياسي على حماس لأن هذا هو السبيل الوحيد لدينا لتحرير الرهائن". ويلوّح رئيس الوزراء منذ مّدة بشنّ هجوم بري على مدينة رفح في أقصى جنوب غزة حيث لجأ أكثر من 1,5 مليون شخص، مؤكدا ضرورة القيام بذلك للقضاء على آخر معقل رئيسي لحركة المقاومة الإسلامية في القطاع.