الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الخارجية يرأس وفد مصر فى اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الجنوب إفريقية

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

صرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري، وزير الخارجية، يتوجه مساء الخميس ١٨ أبريل الجارى إلى مدينة بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا، وذلك لرئاسة الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا، والتي تعقد على مستوى وزيري الخارجية، بمشاركة عدد من كبار المسئولين عن الوزارات والجهات الوطنية المعنية من الجانبين.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه من المقرر أن يستهل الوزير شكري زيارته بمشاورات سياسية يعقدها مع نظيرته وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا "ناليدي باندور"، حيث سيتم تناول الإطار العام للعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الحرب في قطاع غزة، بالإضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي، وحالة السلم والأمن في القارة الإفريقية.

وأوضح السفير أبوزيد، أن اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا تنعقد كل عامين بالتناوب، وتستهدف متابعة وتعزيز آليات العمل المشترك والتعاون في مجالات متعددة دبلوماسية وسياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، كاشفًا أنه سيتم التوقيع خلال هذه الدورة على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التى تحقق المصالح المشتركة للبلدين وتسهم فى تعزيز أواصر التعاون والصداقة بينهما.

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