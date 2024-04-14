الأحد 14 أبريل 2024
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مصر

شكري يؤكد لنظيريه الإيرانى والإسرائيلى استعداد مصر لتكثيف جهودها لنزع فتيل الأزمة الراهنة

جريدة الدستور

نقل وزير الخارجية سامح شكري إلى نظيريه الإيرانى والإسرائيلى استعداد مصر لتكثيف جهودها بالتعاون مع شركائها من أجل نزع فتيل الأزمة الراهنة، التى باتت تأخذ منحنًا تصعيديا خطيرًا، لاسيما لتزامنها مع استمرار أزمة قطاع غزة والمعاناة اليومية للشعب الفلسطينى وتصاعد حدة التوتر فى بؤر متعددة فى المنطقة، مطالبًا بإحكام صوت العقل والرشد وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لإيجاد حلول تحافظ على استقرار الشرق الأوسط وسلامة شعوب المنطقة.

وأجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصالين هاتفيين يوم الأحد ١٤ أبريل الجاري مع الدكتور حسين أمير عبداللهيان، وزير خارجية إيران، ويسرائيل كاتس، وزير خارجية إسرائيل، اتصالًا بما شهدته الساعات الأخيرة من تصعيد عسكرى خطير نتيجة إطلاق مسيرات إيرانية هجومية ضد أهداف إسرائيلية.

وقد أعرب وزير الخارجية عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار حالة التصعيد العسكرى غير المسبوقة بين إيران وإسرائيل بشكل ينذر بخروج الوضع عن السيطرة، وتهديد استقرار المنطقة وتعريض مصالح شعوبها للخطر.

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