وزير الخارجية يتوجه إلى تركيا فى زيارة ثنائية

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية توجه، اليوم الجمعة، من جنوب إفريقيا إلى تركيا في زيارة ثنائية.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير شكري مع رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى عقد مباحثات ثنائية وموسعة مع السيد هاكان فيدان وزير خارجية تركيا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن الزيارة تأتي في إطار ما تتخذه مصر وتركيا من خطوات لتعزيز وتيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتي البلدين مؤخرًا فى القاهرة، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.