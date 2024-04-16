شكرى: أى تهجير للفلسطينيين نتيجة عملية عسكرية إسرائيلية برفح يعد "جريمة حرب"

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن أي تهجير جماعي للفلسطينيين نتيجة لأي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية سيكون بمثابة "جريمة حرب".

وأضاف شكري، في حوار مع شبكة "CNN" الأمريكية: "النزوح وأي نشاط يساعد على النزوح ويشجع عليه يعد جريمة حرب ويجب اعتباره كذلك".

وأجاب شكري، ردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تفتح مصر أبوابها على أساس مؤقت للسماح بدخول اللاجئين الفلسطينيين من غزة، في أعقاب العمل العسكري في رفح، مؤكدًا أن مصر ستواصل العمل بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الطريقة التي ستتعامل مصر بها في ذلك ستعتمد على الظروف، مشددًا على أهمية حل الدولتين الذي يصب في "المصلحة العليا" للجميع.

وأوضح: "لا يجب أن نروج أو نتكهن بأي بديل آخر، ولكننا سنتعامل مع أي ظروف بالأسلوب المناسب وبالإنسانية".