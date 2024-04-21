الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل اليونايتد.. كاسيميرو قلب دفاع وماكتومناي أساسيًا أمام كوفنتري سيتي

كاسيميرو
كاسيميرو

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره كوفنتري سيتي مساء اليوم في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويبدأ كاسيميرو في قلب الدفاع بجانب هاري ماجواير في ظل الغيابات التي تضرب الفريق.

تشكيل اليونايتد.. كاسيميرو قلب دفاع وماكتومناي أساسيًا أمام كوفنتري سيتي

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دالوت، كاسيميرو، ماجواير، بيساكا

خط الوسط: فيرنانديز، ماكتومناي، ماينو

خط الهجوم: راشفورد، هويلاند، جارناتشو

ولا يتبقى لفريق مانشستر يونايتد سوي لقب كأس الإتحاد الإنجليزي، للمنافسة عليه الموسم الجاري، بعد خسارة السباق على بطولة الدوري الإنجليزي والابتعاد عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 

كما خرج مان يونايتد من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وودع مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد تذيل ترتيب المجموعة الأولي في دور المجموعات.

اليونايتد كاسيميرو ماكتومناي كوفنتري ماجواير

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