الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"لحّن القرآن".. تأييد حبس الملحن أحمد حجازى المتهم بازدراء الدين الإسلامى 6 أشهر

الملحن أحمد حجازي
الملحن أحمد حجازي

قضت محكمة جنح مستأنف النزهة بتأييد حكم الحبس 6 أشهر على الملحن أحمد حجازي المتهم بازدراء الدين الإسلامي وتلحين القرآن مع إيقاف التنفيذ.

وكان الملحن أحمد حجازي ظهر خلال مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بتلحين القرآن الكريم، وصدر قرار من محكمة جنح أول درجة، التي قضت عليه بالحبس 6 أشهر وتغريمه مبلغ 2000 جنيه، على خلفية اتهامه بازدراء الدين الإسلامي.

البداية كانت بظهور أحد الأشخاص يعمل في مجال التلحين الفني "الملحن أحمد حجازي" في مقطع فيديو ممسكًا آلة موسيقية في يده "عود"، وقام بتلاوة سورة قرآنية وتلحينها على العود، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من المواطنين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع أحد المحامين إلى رفع دعوى ازدراء أديان على الملحن المتهم. تم نظر الدعوى بمحكمة جنح النزهة، وقضت عليه في أول درجة بالحبس 6 أشهر وتغريمه مبلغ 2000 جنيه، بتهمة ازدراء الأديان، لتقضي محكمة جنح مستأنف النزهة، بتأييد حكم الحبس 6 أشهر على المتهم، مع إيقاف التنفيذ.

الملحن أحمد حجازي جنح مستأنف النزهة ازدراء الدين الإسلامي تلحين القرآن

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