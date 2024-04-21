نصائح الخبراء للبقاء هادئًا وواثقًا في المراحل الأولى من المواعدة

في المراحل المبكرة من أي شيء يمكن أن يؤثر على حياتك بشكل كبير، مثل العلاقة الناشئة، لابد أن تكون هناك مشاعر عدم الارتياح، سواء كان الأمر يتعلق بالقلق بشأن المستقبل، أو مخاوفك وانعدام الأمان، أو القلق من أنك لا تعرف كيف تتصرف في موقف غير مؤكد، فليس من غير المألوف أن تشعر بالتوتر قليلًا.

نصائح الخبراء للمراحل المبكرة من المواعدة

شاركت تاليا كورين، مدربة المواعدة وخبيرة العلاقات، في منشورها الأخير على Instagram أهم النصائح للشعور بالهدوء والثقة في المراحل الأولى من المواعدة.

1. خفض المخاطر

كلما زاد الضغط الذي تمارسه على المواعدة، وكلما وضعت الأشخاص والعلاقات الرومانسية على قاعدة التمثال، زاد القلق الذي ينتابك. خفف المخاطر وستشعر بالهدوء، لا تحتاج إلى موعدك التالي لتتدرب من أجل البقاء، ستكون على ما يرام إذا لم ينجح الأمر.

2. توقف عن الانتظار عبر الهاتف

إذا كنت تعاني من قلق الرسائل النصية، فهذا هو الوقت المناسب لتنغمس في حياتك! قم بإعداد قائمة بالأنشطة والمشتتات وقم بسحبها عندما تشعر أنك تنتظر رسالة نصية، في حالة المشي أو كتابة اليوميات أو الحرف اليدوية أو التنظيف أو الطبخ أو ممارسة الرياضة أو الاتصال بالأصدقاء وما إلى ذلك.

3. ركز على الحقائق

يحب قلقنا ملء الفراغات بالقصص والافتراضات، ولكن ماذا لو تركنا أفعالهم وكلماتهم محايدة بدلًا من ذلك؟ عندما تشعر أن عقلك ينفد من القصص المتعلقة بسلوكهم، أعد أفكارك إلى الحاضر، وقم بتصغير الصورة ومراجعة ما يحدث بالفعل.

4. اكتب كل شيء

في بعض الأحيان عندما نكون في دوامة من القلق، من المفيد تدوين كل شيء على الورق وإخراجه من ذهننا، إنها أيضًا طريقة جيدة للشعور بها بدلًا من تجنب الشعور من خلال التفكير أو مجرد اتخاذ الإجراءات، يدفعنا القلق إلى التصرف، في حين أن كل ما نحتاجه حقًا هو الشعور وتهدئة أنفسنا.

5. ذكّر نفسك: أنهم بشر

إنهم ليسوا مثاليين. إنها ليست ضرورية لبقائك على قيد الحياة، لن ينقذوك لقد عشت حياتك كلها بدونهم. توقف عن وضع الناس على قاعدة التمثال وتعرف على ما هو حقيقي وما هو مجرد خيال أو إسقاط.

6. انتقل إلى وضع المراقب

أحد التحولات القوية هو مراقبة أفكارك بدلًا من السماح لها باستهلاكك، إعادة صياغة؛ "أوه، أشعر ببعض القلق الآن، أتساءل ما الأمر؟" من موقع الفضول المحايد، يمكنك الحصول على فكرة أفضل عما تشعر به ولماذا.

7. تذكر أنك آمن

عندما يستغرق شريكك وقتًا طويلًا في إرسال الرسائل النصية أو ربما تراه على التطبيقات - تذكر أن هذه ليست حالة حياة أو موت، قلقك قد يجعل الأمر يبدو بهذه الطريقة! لكنك آمن. تذكر ذلك. لا تنطبق هذه النصيحة على المواقف المسيئة.

8. اسأل نفسك: هل أحب ما أشعر به؟

إذا كان شريكك يجعلك تشعر بالقلق باستمرار لأنه غير متسق أو يرسل إشارات متضاربة - اسأل نفسك إذا كنت تحب ما تشعر به، اسأل نفسك إذا كنت تحب سلوكهم. إذا كانت الإجابة سيئة/لا، فربما حان الوقت للمضي قدمًا!