الأحد 21 أبريل 2024
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حوادث

استكمال جلسات محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الدقهلية

محاكمة
محاكمة

تواصل محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة بمحافظة الدقهلية، اليوم، جلسات محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل إيهاب أشرف عبدالعزيز، طالب بالصف الأول الثانوي، وتقطيع جسده إلى 3 أجزاء بمركز الستاموني بالدقهلية.

يترأس جلسة المحاكمة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"، وتضم الهيئة في عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محيي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل القضية حينما قرر المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، إحالة المتهم "محمد ع.ال.ع.ال" محبوس، 25 عامًا، طالب بكلية التربية قسم فيزياء جامعة المنصورة، لأنه في يوم 13 /2 /2024 بدائرة مركز الستاموني - محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه الطفل إيهاب أشرف عبدالعزيز عبدالوهاب، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض "سكين".

وبين أمر الإحالة أنه بإمعان منه في سلب مقاومته احتال عليه أن أوهمه بقدرته على تصوير مقطع مرئي فيما بينهما، يقوم فيه المتهم بتمرير نصل السكين على عنق المجني عليه دون إصابته، ويدخل عليه بعض الخدع البصرية، ليظهر عقب ذلك وكأن الدماء تسيل منه، فامتثل له مستغلًا وجود ثقة بينهما لا تجعله يحتاط إزاءه، كونه معلم له، وما إن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بسلاحه الأبيض، طعنًا بعنقه وأسفل صدره، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات المنصورة محافظة الدقهلية جلسات محاكمة مدرس الفيزياء إيهاب أشرف عبدالعزيز طالب بالصف الأول الثانوي مركز الستاموني

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