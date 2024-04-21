الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس "القاهرة الجديدة" يتفقد عددًا من المشروعات بالمدينة

رئيس القاهرة الجديدة
رئيس "القاهرة الجديدة" يتفقد عددا من المشروعات

 تفقد  رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة  المهندس عبد الرءوف الغيطي، الأعمال المتبقية من محطة الصرف الصحي رقم 11 وخط الطرد الملحق بها، والذي يقوم بنقل مياه الصرف الصحي بمنطقة الأندلس وامتداد الأندلس إلى محطة الصرف رقم 12، ومنها لمحطة الصرف الصحي بامتداد المستثمرين، ومنها لمحطة المعالجة بالمدينة.
وأكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية للمحطة، ودخولها الخدمة، وتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة.

جهاز مدينة القاهرة الجديدة يزيل مخالفات بناء في مهدها بعدة مناطق

 

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وزير الإسكان يتابع أعمال الطرق بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان

تنمية مدينة الصالحية الجديدة


وفي السياق ذاته.. قال المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، إنه تم شن حملة للتفتيش وضبط مخالفات الصرف الصناعي في مدينة الصالحية الجديدة، بالتعاون بين إدارتي التنمية والبيئة بالجهاز، وشرطة التعمير بالمدينة، مضيفا أنه تم مراجعة موقف الصرف الصناعي لـ 23 منشأة صناعية، حيث تم سحب عينات من الصرف النهائي واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المنشآت غير المطابقة للكود المصري للصرف الصناعي. 
وأشار إلى أنه تتم متابعة موقف الصرف الصناعي لـ15 منشأة صناعية لتوفيق أوضاعها، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي ومقابل أعباء معالجة صرف المنشآت الصناعية.
وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، ضرورة التحكم في التلوث الصناعي في جميع صوره وأشكاله من أجل المحافظة على شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة والصحة العامة والبيئة المحيطة، فضلًا عن الاستثمارات التي جرى إنفاقها في إنشاء مشروعات الصرف الصحي.

يشار إلى أن  مسئولى الإسكان تابعوا في جولتهم، أعمال رصف وتنسيق الطرق وزراعة جانبي الطريق المؤدي للمصانع، بجانب متابعة الأعمال بمنظومة الطرق الأخرى بهدف رفع كفاءة وتطوير الطرق بالمنطقة الصناعية لمرونة وسهولة الحركة بين المصانع.
وفي سياق متصل، صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بأنه تم تنظيم حملات لإزالة جميع الإعلانات المخالفة، والمنتهى ترخيصها، بالمناطق المختلفة بالمدينة، مكلفًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين.
وأوضح "منيع" أنه يتعين على كل من يريد الإعلان عن أي سلعة أو خدمة أو مؤسسة، الالتزام بالضوابط والتواصل من خلال التقديم للحصول على ترخيص من إدارة الإعلانات، عن طريق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالجهاز.

القاهرة الجديدة رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة لمحطة المعالجة بالمدينة الصرف الصحي المنشآت الصناعية

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