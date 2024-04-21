المشدد 15 سنة للمتهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق اليوم الأحد، متهمين بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف، بتهمة بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

حملت القضية رقم 15526 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3448 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام المنقضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام كل من «إبراهيم.ع. س» 27 عاما، و«أحمد... ع» 27 عاما، والمقيمان بدائرة المركز، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها بنطاق مركز بلبيس.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية لجوهر الهيروين المخدر، وجوهر الحشيش المخدر،= ومبلغ مالي، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهم غير المشروعة.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما محبوسين إلى محكمة الجنايات.