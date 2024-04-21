الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقالات

شجرة بعيدة اسمها الصبر

الشجر
مابيصدقش أنه مش ممكن يطير
فاكر أغصانه جناحات
وعشان كدا بيزودهم 
يمكن يفلت من الأرض اللى قابضة ع الجدور 
وهو ده سر العلاقة مع الطيور 
بيسيبها تشيد أعشاشها ف أحضانه 
يمكن فى مرة تسحبه ف رحلتها للسماوات

شواهد القبور دراعات 
لأموات 
ضيعوا الفرص المتاحة لابتهالهم في الحياة

كان حلم ولا حقيقة مش فاكر
شفت غابة بتمشى فى العتمة 
على راسها سرب حمام 
المشى رغبة بوح لحد ماتعرفوش
بس الطيران كلام

شجرة الحزن
قالوا إنها لما بتكبر أوى بتموت

من كتر ماقلب شجرة الوحدة رقيق استخبت تحت عباية من الأشواك، عشان ماحدش يشوف دموعها أو يكسر الحنة اللى باقية من روحها أو يفزع العصافير اللى مندارية ف حضنها.

الحب شجرته طايرة وشفافة زى القزاز، وقلقانة زى الزيبق ماتقدرش تمسكها بسهولة وممكن تجرى وراها العمر كله وماتطولهاش، وساعات تلقاها واقعة فى حجرك وإنت مش على بالك، ولما بتقرب منها أوى بتغمزلك وتضحك وتمدلك إيدها وأول ماتقرب تلمسها تختفى، شجر الأحلام كتير بس صغير، وفيه منه كبير وعالى بس من غير جذور، أحلى شجرة شفتها كانت الفرح ولأنها نادرة جدًا بتبقى محاوطة نفسها بزهرة تزغلل العين، يمكن بتخاف من الحسد أو مش عايزة حد يقسم معاها فرحتها ومانكرش إني اتحرشت بيها وحاولت أدخلها، بس الجنايني العجوز اللى كل مايتكلم يطلع من بين شفايفه ورود وفراشات، قال إن ليها موسم وتوقيت محدد، ولما سألته بيكون إمتى؟، شاورلى على شجرة بعيدة بعيدة اسمها الصبر.

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