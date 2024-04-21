الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"فيديوهات مخلة بالشرف".. تفاصيل مثيرة فى سقوط "مبتز تطبيق واتس آب" بأكتوبر

واتس آب
واتس آب

“فيديوهات مخلة على تطبيق واتس آب”.. تفاصيل مثيرة كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة بأكتوبر في واقعة ابتزاز رئيس نادي شهير ومسئول بماركت شهير في الشيخ زايد فما القصة؟

 

فيديوهات مخلة

وقائع منافية للآداب وتفاصيل كثيرة وردت في تحقيقات النيابة في اتهام أحد الأشخاص باستعمال رقم هاتف محمول وأنشأ من خلاله حساب على تطبيق واتس آب وبدأ يراسل عدد من الشخصيات التي على علم بوضعهم المادي مثل مسئول في سوبر ماركت ورئيس نادي شهير ومضايقتهم برسائل وصور فاضحة مقابل ابتزازهما ماديًا.

 

تهديد الضحايا

وتعمد المتهم تهديد الضحايات بمقاطع فيديو مصورة لهم في أوضاع مخلة ومنافية للآداب مقابل مبالغ مالية معينة طالبهم بتحويلها على حسابه، وإلا فضحهم ونشر تلك الفيديوهات المخلة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قدر المبلغ بقيمة مائتان وخمسون ألف جنيهًا.
 

مبالغ ابتزاز

وتبين من تحقيقات النيابة أن أحد الضحايا بالفعل استجاب له وأرسل له مبلغ مائة وعشرون ألف جنيهًا؛ خوفًا من الفضائح وتنكيلًا لمخاوفه من الفيديوهات المخلة بالشرف ومنافية للآداب العامة حتى تم الإبلاغ لمباحث الانترنت وتم القبض عليه، وحبسه احتياطيًا حتى قرر المحامي العام لنيابات أكتوبر بإحالة المتهم للجنايات.

تحقيقات النيابة العامة رئيس نادي شهير الشيخ زايد فيديوهات مخلة تطبيق واتس آب

مواد متعلقة

قانوني: عقوبات رادعة لكل مَن تسوّل له نفسه ابتزاز الآخرين إلكترونيًا

الأكثر قراءة

عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: أصوات انفجارات فى ريف درعا الشمالى بسوريا‬⁩

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

عاجل.. مصرع 14 شخصًا بالعملية العسكرية الإسرائيلية فى مخيم نور الشمس بالضفة الغربية

عاجل.. تدريبات بجيش الاحتلال الإسرائيلى استعدادًا لاحتمال اقتحام "أسطول الحرية"

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارة للاحتلال على بلدة الخيام جنوب ⁧‫لبنان‬⁩

"فيديوهات مخلة بالشرف".. تفاصيل مثيرة فى سقوط "مبتز تطبيق واتس آب" بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

د.أحمد الخميسى

طهران والأمريكان.. شبح حرب كبيرة

ماجد حبته

مع جنوب إفريقيا الشقيقة

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل