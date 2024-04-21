"فيديوهات مخلة بالشرف".. تفاصيل مثيرة فى سقوط "مبتز تطبيق واتس آب" بأكتوبر

“فيديوهات مخلة على تطبيق واتس آب”.. تفاصيل مثيرة كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة بأكتوبر في واقعة ابتزاز رئيس نادي شهير ومسئول بماركت شهير في الشيخ زايد فما القصة؟

فيديوهات مخلة

وقائع منافية للآداب وتفاصيل كثيرة وردت في تحقيقات النيابة في اتهام أحد الأشخاص باستعمال رقم هاتف محمول وأنشأ من خلاله حساب على تطبيق واتس آب وبدأ يراسل عدد من الشخصيات التي على علم بوضعهم المادي مثل مسئول في سوبر ماركت ورئيس نادي شهير ومضايقتهم برسائل وصور فاضحة مقابل ابتزازهما ماديًا.

تهديد الضحايا

وتعمد المتهم تهديد الضحايات بمقاطع فيديو مصورة لهم في أوضاع مخلة ومنافية للآداب مقابل مبالغ مالية معينة طالبهم بتحويلها على حسابه، وإلا فضحهم ونشر تلك الفيديوهات المخلة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قدر المبلغ بقيمة مائتان وخمسون ألف جنيهًا.



مبالغ ابتزاز

وتبين من تحقيقات النيابة أن أحد الضحايا بالفعل استجاب له وأرسل له مبلغ مائة وعشرون ألف جنيهًا؛ خوفًا من الفضائح وتنكيلًا لمخاوفه من الفيديوهات المخلة بالشرف ومنافية للآداب العامة حتى تم الإبلاغ لمباحث الانترنت وتم القبض عليه، وحبسه احتياطيًا حتى قرر المحامي العام لنيابات أكتوبر بإحالة المتهم للجنايات.