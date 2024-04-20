تأجيل محاكمة المتهمين بقضية رشوة أسوان الكبرى لـ23 يونيو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا برشوة أسوان الكبرى إلى جلسة 23 يونيو للحكم.

محاكمة المتهمين بقضية رشوة أسوان الكبرى

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن المتهم الأول قد تحصل على رشاوى بلغت 8 ملايين و50 ألف جنيه، وسيارة باهظة، وجاء في أمر إحالة المتهمين أن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وموظفا بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، ومحاسبا بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، ومهندسا مدنيا، ومالك المكتـب الدولي للتوريدات؛ متهمين بطلب وتقديم وأخذ عطايا لأنفسهم لأداء عمل من أعمال وظيفتهم، وللإخلال بواجباتهم.

وجاء في الاتهامات الموجه من النيابة العامة للمتهم الرئيسي طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة 3 ملايين و750 ألف جنيه - على سبيل الرشوة، لإتمام إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.