الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بتزوير المحررات الرسمية للنصب على المواطنين فى القاهرة

ارشيفية
ارشيفية

قررت جهات التحقيق بشرق القاهرة حبس المتهمين بتزوير المحررات الرسمية وترويجها، وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج بنطاق القاهرة. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته 35 عقد عمل منسوب صدوره لمؤسسات ومستشفيات وعيادات طبية بالخارج “مزورين” – عدد من الشهادات “المزورة”– 2 كارنيه باسم وصورة المتهم “مزورين” – مستندات خاصة براغبى السفر – الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير"جهاز حاسب آلى – طابعة كمبيوتر – هاتف محمول"، بفحصهم فنيًا، تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

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