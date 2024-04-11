الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس 4 متهمين بسرقة مبلغ مالى من صاحب مصنع أحذية بمنطقة السلام

ارشيفية
ارشيفية

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح السلام حبس 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف بمنطقة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

كان قد تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بقيام شخصين بخطف حقيبة بداخلها مبالغ مالية عملات (أجنبية، ومحلية) من (شريك بمصنع أحذية - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس ) بدائرة القسم ولإذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 4 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول"-  مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وإعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن (المبالغ المالية المستولى عليها - ٢ هاتف محمول قاموا بشرائهما من متحصلات السرقة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنح السلام حبس 4 أشخاص سرقة خطف حقيبة

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