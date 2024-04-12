الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بانتحال صفة ضابط شرطة وخطف مقاول بالنزهة

المتهمين
المتهمين

أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم، حبس المتهمين بانتحال صفة ضابط شرطة وخطف مقاول 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبيَّن أنه خلال مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامي لسمعهم صوت استغاثة من داخل سيارة «ميكروباص»، وبإيقافها تبين خطف تشكيل عصابي، مكون من 6 أشخاص من بينهم مالك وقائد المركبة المشار إليها، لصاحب مكتب مقاولات كائن بدائرة قسم شرطة المرج.

وبتفتيشهم عُثِر بحوزتهم على 3 قداحات على هيئة مسدسات - جهاز لاسلكي - طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار، وبسؤال المجني عليه أقر بأنه حال وجوده بمحل عمله حضر إليه المتهمون وانتحلوا صفة رجال شرطة، وتعدوا عليه بالضرب، واستولوا على السلاح الناري المضبوط وهاتفه المحمول من داخل مكتبه واقتياده داخل السيارة المُشار إليها.

وعقب ذلك طلبوا منه التواصل مع أحد معارفه لسداد مبلغ مالي مليون جنيه، إلى شخصين آخرين مقيمين بنطاق محل سكن المجني عليه، مقابل إطلاق سراحه، وتم ضبطهما.

وبمواجهه المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقرَّ أحدهم بأنه نظرًا لعلمه بطبيعة عمل المجني عليه في مجال المقاولات، فاختمرت في ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة النزهة الجزئية ضابط شرطة خطف مقاول تحريات المباحث قسم شرطة النزهة

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