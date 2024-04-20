كشف تفاصيل جديدة في قضية رشوة شركة مياه أسوان.. رئيس مجلس الإدارة متهم بتلقي 8 ملايين جنيه

شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم مرافعة النيابة العامة في قضية رشوة هزت شركة مياه أسوان، تاركةً وراءها شبكة فساد عريضة تهدد حياة المواطنين.

اتهامات جسيمة

يواجه عدد من موظفي الشركة، بقيادة رئيس مجلس الإدارة، اتهامات بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية مقابل تسهيل أعمال وتقديم مناقصات بشكل غير قانوني.

خيانة وأفعال منكرة

وبحسب ممثل النيابة، فقد "انتهك المتهمون الحرمات وتسببوا في خيانة البلاد والإفساد في الأرض" من خلال إخلالهم بواجبات وظائفهم وتجارة بوظائفهم العمومية.

تفاصيل صادمة

و كشفت التحقيقات عن حصول رئيس مجلس الإدارة على رشاوى بقيمة 8 ملايين و50 ألف جنيه وسيارة فارهة مقابل تسهيل أعمال إنشاء خط مياه مرشحة وقاعة تدريب، وإسناد مناقصات توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي، وأعمال إحلال وتجديد شبكات مياه.

شبكة متشابكة

لم يقتصر الأمر على رئيس مجلس الإدارة، بل ضمت شبكة الفساد موظفين آخرين في الشركة، ومقاولين، ووسطاء، عملوا جميعًا على إفساد المنظومة وتقويض الثقة في مؤسسات الدولة.

رقم القضية

حملت القضية الرقم 2666 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، وتم قيدها تحت رقم 388 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا.

المتهمون هم:

يحيى. ع: رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.

محمد. س: موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.

عمرو. م: محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان.

حاتم. م: مهندس مدني ومالك شركة سكاي للمقاولات.

علاء الدين. م: مالك المكتب الدولي للتوريدات.

رندا. ج: نائب مدير الشركة الدولية للصناعات.