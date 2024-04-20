السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

187 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

إغلاق
إغلاق

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن تحرير 187 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لـ ترشيد استهلاك الكهرباء.

ونصّ القرار، في مادته الأولى، على أن تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربي بجميع المباني والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالإغلاق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها.

وزارة الداخلية الاغلاق مجلس الوزراء الإجراءات القانونية ترشيد استهلاك الكهرباء

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