السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"روكا" تودع جمهورها برحلة أخيرة.. ما السر وراء موتها؟

البلوجر روكا
البلوجر روكا

على جسر الحرفيين، حيث تلتقي الأرض بالسماء، رسم القدر نهاية مأساوية للبلوجر الشهيرة روكا.

كانت شمس القاهرة تغرب، تلقي بظلالها الذهبية على المدينة، بينما كانت روكا تقود سيارتها على الجسر، متجهة نحو منزلها بعد يوم طويل من العمل، لم تكن تعلم أن هذه الرحلة ستكون رحلتها الأخيرة.

فجأة، حدث ما لم يكن بالحسبان، اختلت عجلة القيادة في يد روكا، فانحرفت السيارة عن مسارها بسرعة جنونية، اصطدمت بالسور الجانبي للجسر، وفقدت روكا السيطرة تمامًا.

لحظات مرعبة

في لحظات مرعبة، سقطت السيارة من أعلى الجسر، لتصطدم بالأرض بقوة هائلة، هرع المارة إلى مكان الحادث، محاولين إنقاذ روكا، لكن كان القدر أسرع.

لفظت روكا أنفاسها الأخيرة، تاركة وراءها عالمًا من الحزن والأسى، وغطت الدموع وجوه محبيها الذين توافدوا إلى مكان الحادث، رافضين تصديق ما حدث.

وصلت سيارات الإسعاف والشرطة، وتم نقل جثة روكا إلى المستشفى، وأثبتت الفحوصات الطبية أن وفاتها ناتجة عن إصابات خطيرة نجمت عن الحادث.

وفُتح تحقيق في الحادث، وتبين من خلال التحقيقات الأولية أن روكا فقدت السيطرة على سيارتها بسبب عطل مفاجئ في عجلة القيادة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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