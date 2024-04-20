السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع سيدة وإنقاذ ابنتها فى حريق شقة سكنية ببنى سويف

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

شب حريق داخل شقة في منزل مكون من 3 طوابق بقرية تل كفر منصور بمركز ببا بمحافظة بني سويف، أسفر عن مصرع ربة منزل، فيما تم إنقاذ ابنتها وعمرها عامان، ووضعها تحت الملاحظة الطبية، وتم نقلها إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وقال مدير مستشفى بني سويف التخصصي، إن المستشفى استقبل جثة لربة منزل تبلغ من العمر 30 عامًا، وتم إيداعها المشرحة، بينما أنقذ الأطباء ابنتها المصابة، وحصلت على جلسة تنفس وفاركولين، وأصبحت حالتها مستقرة.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف، إخطارًا بنشوب حريق في شقة بقرية تل كفر منصور التابعة لمركز ببا.

حريق شقة

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