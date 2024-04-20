حريق يلتهم محل أحذية شهير بمدينة الزقازيق فى الشرقية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية على حريق التهم محل أحذية شهير بمدينة الزقازيق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وورد بلاغ يفيد باشتعال النيران فى محل شهير للأحذية بجوار مجلس مدينة الزقازيق، ما أسفر عنه احتراق المكان بالكامل، دون تحديد السبب حتى الآن، ودون وقوع إصابات أو وفيات.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وتحرير محضر بالواقعة ويجري حصر التلفيات.

وفى سياق متصل، أصيب 3 أشخاص بصعق كهربائي و5 باختناق أثناء إطفاء حريق نشب في محل بيع خضروات، بدائرة مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بمحل خضروات، بطريق "أبوكبير - ههيا"، دائرة مركز أبوكبير.

وأسفر الحريق عن إصابة كل من "محمد.ع.ع"، 30 سنة، و"نادر.ا.ع"، 29 سنة، و"محمد.ال.ع"، 30 سنة، بصعق كهربائى، فيما أصيب كل من "صلاح.م.ع"، 44 سنة، و"السيد.ص.ع"، 40 سنة، "خلود.ال.س"، 19 سنة، و"سماح.م.خ"، 25 سنة، و"سارة.ص.م"، 17 سنة، بحالات اختناق، جميعهم مقيم قرية أبوياسين، دائرة مركز أبوكبير.

وجرى الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، فيما تم الدفع بسيارات إسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى أبوكبير المركزي لتلقي العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على سبب الحريق.