قرار من النيابة بشأن قاتل الطفل "أحمد" فى شبرا الخيمة بالقليوبية

أمرت النيابة العامة بالقليوبية بحبس المتهم بقتل الطفل "أحمد" في شبرا الخيمة، بعد جلسة تحقيق أعقبت تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم.

وألقت شرطة القليوبية القبض على شخص يدعى "طارق" بتهمة قتل الطفل "أحمد"، خلال اختبائه بأحد الأماكن بجوار مستشفى الدمرداش، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت قد شهدت منطقة عزبة عثمان بمدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية جريمة قتل بشعة، حيث عثر الأهالى على جثة طفل مقتول داخل شقة سكنية، دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد عثور الأهالى على جثة طفل مقتول داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى "أحمد م"، 15 سنة، مقيم منطقة الفيلا بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، عار على سرير ومذبوح بكامل الجسد بداية من الرقبة إلى نهاية البطن داخل شقة سكنية بعزبة عثمان دائرة القسم.

أسفرت التحريات عن أن المجنى عليه مبلغ باختفائه يوم الإثنين الماضي 15/4/2024 بقسم ثان شبرا الخيمة، وتبين من التحريات أن شخصًا يدعى "طارق" قام باستدراج الطفل يوم الاختفاء إلى شقة سكنية استأجرها بعزبة عثمان وذبح الطفل.