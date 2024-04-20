السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قرار من النيابة بشأن قاتل الطفل "أحمد" فى شبرا الخيمة بالقليوبية

حبس متهم
حبس متهم

أمرت النيابة العامة بالقليوبية بحبس المتهم بقتل الطفل "أحمد" في شبرا الخيمة، بعد جلسة تحقيق أعقبت تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم.

وألقت شرطة القليوبية القبض على شخص يدعى "طارق" بتهمة قتل الطفل "أحمد"، خلال اختبائه بأحد الأماكن بجوار مستشفى الدمرداش، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت قد شهدت منطقة عزبة عثمان بمدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية جريمة قتل بشعة، حيث عثر الأهالى على جثة طفل مقتول داخل شقة سكنية، دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد عثور الأهالى على جثة طفل مقتول داخل شقة سكنية بدائرة القسم. 

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى "أحمد م"، 15 سنة، مقيم منطقة الفيلا بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، عار على سرير ومذبوح بكامل الجسد بداية من الرقبة إلى نهاية البطن داخل شقة سكنية بعزبة عثمان دائرة القسم.

أسفرت التحريات عن أن المجنى عليه مبلغ باختفائه يوم الإثنين الماضي 15/4/2024 بقسم ثان شبرا الخيمة، وتبين من التحريات أن شخصًا يدعى "طارق" قام باستدراج الطفل يوم الاختفاء إلى شقة سكنية استأجرها بعزبة عثمان وذبح الطفل.

 

 

النيابة العامة الطفل أحمد الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية المتهم 4 أيام

مواد متعلقة

ضبط مزارع قتل جاره فى مشاجرة بالبحيرة

حبس عاطل قتل سائقًا حرقًا فى كرداسة

الأكثر قراءة

عاجل| الزمالك مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. مطالب بدفع 195 مليون جنيه خلال أسبوعين

عاجل| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

حبس عاطل ضبط بـ"هيروين وحشيش" وسلاح نارى فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة