بينها افتتاح الدورة السادسة لملتقى القاهرة الأدبى.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

انطلاق الدورة السادسة لملتقى القاهرة الأدبي، إحدى أمسيات اليوم السبت 20 أبريل، التي تحتشد بالعديد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية والتي نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

افتتاح الدورة السادسة لملتقى القاهرة الأدبي

ففي الثامنة مساء، تنطلق بقبة الغوري، فعاليات الدورة 6 لملتقي القاهرة الأدبي، والتي تعقد تحت شعار "تمثلات المدينة والذاكرة"، وتستمر حتي 25 إبريل الجاري.

ويتضمن الافتتاح الذي تقدمه الكاتبة الدكتورة صفاء النجار مناقشة تحت عنوان "الكتابة والذاكرة" بين الكاتبين إبراهيم عبدالمجيد، والكاتب الفلسطيني إبراهيم نصرالله.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تنظم مكتبة المستقبل، فى الساعة الرابعة عصرا، عرض ومناقشة فيلم "المريخي" The Martian، الفيلم خيال علمي أمريكي إنتاج 2015 من إخراج ريدلي سكوت ومن بطولة مات ديمون ومأخوذ عن رواية المريخي للكاتب آندي وير.ب.

في ذات السياق، تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة بمقرها الكائن بشارع العروبة في الخامسة والنصف مساء، حفل توقيع ومناقشة رواية "روجاني"، للكاتب أحمد عماد الدين.

فعاليات صندوق التنمية الثقافية

وضمن أجندة الدستور الثقافية، ينظم صندوق التنمية الثقافية عددا من الفعاليات اليوم. ففي الخامسة مساء، يعقد بقصر الأمير طاز بالخليفة لقاء جديد من لقاءات صالون نفرتيتي الثقافي، والذي يعقد تحت عنوان "أعياد الأقباط بين الدين والموروث الشعبي"، بمشاركة كل من: دكتور عزت صليب، أستاذ الآثار والتراث الشعبي المصري، ودكتور لؤي سعيد مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، والأثري ملاك نصحي المشرف علي مركز معلومات بالمتحف القبطي.

وفي الثانية عشرة ظهرا، يعقد بمركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية، لقاء جديد من لقاءات نادي سينما الأطفال، وعرض لفيلم الأنيميشن incredibles 2.

مناقشة رواية “سفر” بصالون سالمينا الثقافي

وفي السادسة مساء، تعقد بصالون سالمينا الثقافي، أمسية لمناقش رواية الكاتب الإيراني محمود دولت آبادي، والمعنونة بـ “سفر”، والصادرة في نسختها العربية عن المركز القومي للترجمة.

هذا ويتناول الرواية والنقد والنقاش والتحليل كل من الكتاب: الدكتور محمود عطية، الدكتور محمد سمير رجب، الدكتور حسن علي دبا، الدكتور أحمد صلاح هاشم، الكاتب ياسر عبيدو، الناقدة الدكتورة نهال القويسني، خليل الزيني، فاتن فاروق عبد المنعم، عبير عبد الله، ريهام عبد الرزاق، سعيد أبو ضيف، ويدير الندوة الناقد الدكتور طه سيف الله.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد في الخامسة مساء، بمكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، أمسية لمناقشة المجموعة القصصية "يافطة دكتور"، للكاتب سامج فوزي، ويناقشها الكاتب أحمد السرساوي.

افتتاح معرض قصائد مرئية

وفي السادسة مساء، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يفتتح دكتور وليد قانوش، رئيىس قطاع الفنون التشكيلية، فعاليات المعرض الفردي الخاص، "قصائد مرئية"، للفنانة التشكيلية هند عدنان، وذلك بقاعة حامد عويس في رحاب متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية. ويستمر المعرض حتى 11 مايو 2024.

وفي الخامسة مساء، تعقد بمكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بشارع النيل بجوار مجلس الدولة، أمسية لمناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة"، والصادر عن دار ريشة للنشر للكاتب الدكتور خالد منتصر، ويناقش الكتاب كلا من: الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، والكاتب نبيل عمر.

زياد بكير تستضيف زهور سارة عرابى

وفي أجندة الدستور الثقافية، تستضيف قاعة زياد بكير بدار الأوبرا المصرية، في السادسة مساء، افتتاح معرض "زهور"، للفنانة سارة عرابى، ويستمر حتى السبت 27 إبريل الجاري.

يضم المعرض 150 عمل فنى منفذ بخامات متنوعة منها الألوان الزيتية الأكريليك، الباستل، فحم أبيض، أقلام خشبية، الكولاج بالأوراق الملونة بالإضافة إلى بعض الأعمال الخزفية التى تعبر عن البيئة بلغة بصرية تجمع عدة مفردات منها الشكل، اللون، الملمس، الظل والنور، إلى جانب مجموعة من الأعمال التى أبدعها عدد من الأطفال الموهوبين.

في ذات السياق، يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة مساء، حفلا ضمن سلسلة أعظم السيمفونيات لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى.

يتضمن البرنامج عدد من الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين منها السيمفونية 99 لـ هايدن والسيمفونية الرابعة لـ بيتهوفن.