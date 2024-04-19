قيادى بحركة فتح: حرب إسرائيل على غزة قد يستمر حتى 2027

قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر قواته على حدود منطقة رفح الفلسطينية لمنع نزوح الفلسطينيين إلا تحت مظلة التفتيش الإسرائيلي، لافتا إلى أن أمد الحرب قد يطول إلى 2027.

وأضاف الدكتور أيمن الرقب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، نحن نعلم أن اجتياح مدينة رفح الفلسطينية بات أمرا محسوما لدي الاحتلال الإسرائيلي وما تشهده المنطقة الحدودية بين مصر وغزة وضرب مناطق باتجاه الحدود الفلسطينية وتجمع عربات الاحتلال وناقلات الجند يؤكد قرب الهجوم على رفح.

تابع القيادي بحركة فتح الفلسطينية، مدينة رفح الفلسطينية بها مليون ونصف مواطن فلسطيني والهجوم عليها يعني سقوط آلاف الشهداء الجدد، وللأسف بات الأمر وشيكا.